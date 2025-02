Vittime delle Foibe: "Assente l’Anpi . È un fatto grave"

Si è svolta nella mattinata di ieri, davanti al cippo dedicato alla Giornata del Ricordo posizionato in viale Carlo d’Adda, la commemorazione per le vittime delle Foibe. Alla cerimonia erano presenti le autorità civili e militari locali, il Gruppo Alpini Cassano, l’Anpc, l’Anc e il consigliere regionale Christian Garavaglia di Fdi, ma non l’Anpi, un’assenza che non è passata inosservata.

"L’assenza dell’Anpi - ha dichiarato il consigliere regionale Christian Garavaglia (nella foto) - la ritengo un fatto grave. Se qualcuno vuole trovare una giustificazione, così come ho sentito recentemente, dando una lettura diversa a una tragedia come quella dei martiri delle Foibe, sta sbagliando. La verità è quella che da sempre abbiamo cercato di portare alla luce, per non dimenticare i tanti connazionali che per mano dei partigiani comunisti titini sono morti infoibati, assassinati, stuprati".

Nell’intervento del sindaco Fabio Colombo c’è stata la condanna ai fatti della Foiba di Basovizza vandalizzata: "Un atto scellerato. Non saranno azioni simili, di una gravità inaudita, a offuscare il valore di un ricordo che abbiamo il dovere di mantenere vivo". S.D.