Visita guidata ai tesori di Trezzo: nasce l'Aperitivo nella Storia

Visite guidate ai tesori di casa e happy hour in barca: a Trezzo nasce "Aperitivo nella storia", cultura e degustazioni firmate Pro loco, per conquistare altri visitatori. Ai 30mila che ogni anno si spingono sul fiume a caccia di bellezza, ora si potranno aggiungere anche i più "modaioli", che uniscono l’utile al dilettevole. Tre gli appuntamenti a ottobre, sempre di domenica, 8, 15 e 22, di mattina e di pomeriggio, alle 10 e alle 17. Il tour dura due ore, prima si fa tappa alla Centrale Enel Taccani, il gioiello industriale Liberty, poi si salpa in battello per gustarsi un cocktail ristoratore. Ma anche a bordo ci sarà un cicerone speciale, il capitano, "per un tuffo nella natura con curiosità sulla flora e la fauna della zona", spiega l’associazione.

È una delle novità della stagione 2023, fulcro, "la sala macchine e i favolosi esterni della Centrale", uno dei luoghi simbolo in zona della Rivoluzione industriale con più di un secolo di vita alle spalle e ancora perfettamente funzionante. Attiva dal 1906, voluta da Benigno Crespi per soddisfare la domanda di energia del villaggio operaio, con la sua facciata in pietra è ancora adesso fabbrica delle rinnovabili e lascia il pubblico a bocca aperta.

Spinse lo sviluppo ed è uno snodo essenziale per l’industria, vera e propria cattedrale del progresso. Ma è anche motore di rilancio per il territorio fra cultura e turismo. Progettato da Gaetano Moretti, il complesso è un esempio di architettura eclettica per la presenza di un linguaggio modernista e di una forte connotazione di gusto neoromanico. Una delle direttive di Crespi fu che l’impianto fosse ben inserito dal punto di vista ambientale e non contrastasse con i resti del castello visconteo. La scelta del materiale da costruzione cadde così sul "ceppo dell’Adda". Sono alcune delle curiosità sul bene. Costo: 25 euro dai 12 anni in avanti, ridotto: 17 euro (dai 4 ai 17 anni), gratis 0-3 anni. Prenotazione obbligatoria sul sito prolocotrezzo.com.

Barbara Calderola