“Visita e gusta”, cena e tour alla scoperta dei tesori di Leonardo

Ogni venerdì sera dalle ore 19 per tutto l’inverno, e fino a marzo del prossimo anno, nel Giardino della Casa del Custode delle Acque a Vaprio (va Alzaia Sud 3) c’è l’appuntamento con "Visita e gusta". Un appuntamento per appassionato di cucina e arte con in programma una cena e il tour guidato ai tesori di casa legati a Leonardo. Il genio infatti abitò in città per sei anni a inizio Cinquecento. Fra le tappe, il Museo interattivo dedicato proprio al grande genio del Rinascimento. L’iniziativa è della Pro loco. Per partecipare al doppio evento è necessaria la prenotazione obbligatoria al numero di telefono 351-6677229. Costo: 43 euro.