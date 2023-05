Virginia von Furstenberg trovata morta in un hotel di Merano

Milano – È stata trovata questa mattina senza vita, sul terrazzo al primo piano dell'Hotel Palace di Merano, Virginia Maria Clara von Fürstenberg. Probabilmente è caduta da un piano alto dell’albergo. La 48enne, artista e stilista, è figlia di Elisabetta Guarnati e Sebastian Egon von Fürstenberg (fondatore e presidente onorario di Banca Ifis) e nipote di Gianni Agnelli.

I precedenti

È l’epilogo tragico di una vicenda che inizia qualche mese fa. Il 18 febbraio, il padre si era presentato alla stazione dei carabinieri di Marghera, in Veneto, per denunciare la scomparsa della figlia, che si era allontanata volontariamente da casa il 15 febbraio senza avvisare nessuno dei suoi spostamenti. Da lì la segnalazione era stata immediatamente girata ai colleghi di Milano, visto che la quarantottenne risulta residente in zona Brera ed è di fatto domiciliata in un appartamento a due passi da corso Sempione.

In quel caso la scomparsa aveva avuto un lieto fine: la donna era stata trovata in un appartamento della periferia nord-ovest di Milano ed era stata affidata alla figlia. Non era peraltro nemmeno la prima volta che che si allontanava senza preavviso. Era già capitato a ottobre 2022, e in quell’occasione la famiglia aveva presentato una denuncia di scomparsa alla stazione milanese Moscova.

Chi era

Nata il 5 ottobre 1974 a Genova, Virginia è figlia di Elisabetta Guarnati e Sebastian Egon von Furstenberg (fondatore e presidente onorario di Banca Ifis), quindi diretta discendente del casato nobiliare tedesco originario della regione del Baden-Wurttemberg. I suoi nonni erano il principe Tassilo e Clara Agnelli, sorella dell’avvocato Gianni, presidente della Fiat dal 1966 al 2003.