Violenze sessuale al Parco Sempione su una ragazza di 27 anni: arrestato 39enne guardone e palpeggiatore

Milano, 19 giugno 2024 – L'uomo si è appostato vicino a un cespuglio per guardare un gruppo di ragazze che stavano facendo i loro "bisogni". Le tre se ne sono immediatamente accorte e si sono allontanate spaventate. Poco dopo, hanno sentito urlare un'altra ragazza, che è sbucata da una siepe vicina per sfuggire alla stessa persona che l'aveva appena palpeggiata nelle parti intime. L'aggressore, un trentanovenne bengalese, è stato arrestato dalla polizia per violenza sessuale.

Al parco Sempione

Il raid è andato in scena alle 22.20 di martedì 18 giugno sul lato di viale Byron del parco Sempione a Milano, durante l'evento "Ape nel Parco" con aperitivo e dj set dalle 18 all'una. Le tre ragazze si sono allontanate di qualche decina di metri dal luogo in cui era in corso la serata, presidiato da addetti alla sicurezza, e si sono subito accorte della presenza del bengalese. Qualche secondo dopo, è arrivata la richiesta di aiuto di una ventisettenne italiana, molestata sessualmente dall'uomo. A quel punto, è scattato l'intervento dei vigilantes, che hanno allertato il 112 e bloccato il trentanovenne, poi preso in consegna dagli agenti dell'Ufficio prevenzione generale della Questura e portato in cella. Ieri un egiziano di 39 anni è stato arrestato per violenza sessuale durante un evento musicale al Carroponte di Sesto San Giovanni.