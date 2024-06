Violenza sessuale al Carroponte di Sesto San Giovanni: arrestato uomo di 29 anni

Sesto San Giovanni (Milano), 18 giugno 2025 – Un uomo di 29 anni, egiziano, è stato arrestato dalla Polizia di Stato sabato pomeriggio con l’accusa di violenza sessuale. L’episodio di molestie di cui è accusato sarebbe avvenuto durante un evento musicale a Sesto San Giovanni, nell’area del Carroponte che, ogni estate, ospita festival e concerti.

A quanto emerso dalle indagini della Questura di Milano l'uomo, approfittando della folla in occasione dell’Holi Dance Festival – appuntamento in cui ogni ora, al termine di un countdown, la folla lancia sostanze colorate in segno di gioia, rito di antica tradizione indana – si è strusciato contro una giovane e poi si è allontanato. Pochi attimi dopo il nord-africano è stato bloccato da alcuni agenti di polizia in borghese, mentre probabilmente stava cercando altre donne da molestare.