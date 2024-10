Violenza tra le mura domestiche: un arresto e donna allontanata da casa

Furie incontrollabili. Una donna di 44 anni, di origini straniere, è stata allontanata dalla casa famigliare. A denunciarla, il compagno. La discussione finita con le coltellate è avvenuta nella notte tra lunedì e martedì a Germignaga. Ferito a un braccio e ad una mano da coltellate, il quarantaquattrenne inizialmente non ha detto nulla ai carabinieri, ma quando al ritorno a casa dal Pronto soccorso è stato di nuovo aggredito dalla donna sua coetanea che ha iniziato a picchiarlo spaccandogli anche un labbro, l’uomo ha raccontato ai militari tutta la storia di un rapporto costellato da varie violenze culminate con l’aggressione. Per lei è così scattato il provvedimento di allontanamento da casa che verrà ora vagliato dal giudice delle indagini preliminari.

Una furia innescata dall’abuso di sostanze stupefacenti è invece all’origine di una lite tra vicini di casa finita, a Gallarate, con l’arresto di uno straniero di 31 anni. Il diverbio iniziato per futili motivi è sfociato in un’aggressine a colpi di machete. Sotto l’effetto di droghe, il trentunenne brandendo un machete con una lama lunga 60 centimetri ha forzato la porta del garage dei vicini distruggendo tutto ciò che gli è capitato a tiro e inveendo contro la coppia. Completamente fuori controllo, lo straniero si è fatto sempre più pericoloso. Da lì la richiesta di intervento dei carabinieri. Una pattuglia dei militari ha una “trattativa” finché la minaccia è stata neutralizzata. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito. Il trentunenne ieri è stato condotto davanti al Tribunale di Busto Arsizio per l’udienza con rito direttissimo: a suo carico le accuse di violazione di domicilio aggravata, minaccia grave, danneggiamento aggravato e resistenza a pubblico ufficiale.

R.Va.