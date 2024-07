Violenza sulle donne. Una nuova campagna di sensibilizzazione

Una nuova campagna di sensibilizzazione in città. "La violenza sulle donne è un tema che non deve mai passare in secondo piano, su cui concentrare sempre l’attenzione. Per questo in città campeggiano manifesti che ricordano il numero nazionale 1522 del servizio pubblico antiviolenza e stalking", ha annunciato l’assessore alla Centralità della persona Riccardo Visentin. Oltre ai cartelloni, sono stati creati dei momenti di presidio all’interno dei grandi eventi estivi, come ad esempio il Cini’s Got Talent che ha visto oltre mille spettatori nel parco di Villa Ghirlanda Silva tra famiglie e giovani. Contemporaneamente alla campagna di informazione e sensibilizzazione al contrasto violenza sulle donne, promossa dagli assessorati Pari opportunità e Centralità della persona, infatti, durante la finale del talent sono stati distribuiti oltre 400 volantini dalle volontarie del Centro antiviolenza Ve.Nu.S. che ha sede all’ospedale Bassini. Sempre durante la serata è stato anche proiettato il cortometraggio “Non sei più sola“, realizzato dal Comune di Cinisello Balsamo, con il patrocinio di Regione Lombardia, che è stato girato in Villa Ghirlanda Silva. "Occorre lavorare sempre di più sulla prevenzione e richiamare spesso i punti di riferimento presenti sul territorio", ha sottolineato Visentin. La.La.