Segue e tenta di violentare una donna sul pianerottolo di casa a Milano, arrestato

Milano, 11 maggio 2023 – Momenti di terrore per una donna di 44 anni, ieri pomeriggio verso le 18, in un palazzo in zona Washington a Milano: un uomo l’ha aggredita, picchiata e ha cercato di violentarla.

Secondo quanto ricostruito, l’uomo, un gambiano di 23 anni, si sarebbe infilato nello stabile dove abita la 44enne bloccando con il piede il portone d'ingresso prima che si richiudesse. Avrebbe seguito la donna fino al pianerottolo del suo appartamento e qui l’avrebbe aggredita.

Dopo averla buttata a terra, si sarebbe messo a cavalcioni su di lei e avrebbe iniziato a colpirla al volto con pugni e schiaffi. Le avrebbe poi strappato anche la camicetta.

La vittima è riuscita a liberarsi dall'uomo. E le sue urla hanno attirato i vicini che hanno chiamato immediatamente il 118. Quando sono arrivati i militari dell'Arma, hanno sorpreso l'uomo rovistare nell'appartamento della 44enne.

In accordo con il pm di turno, Paolo Filippini, il 23enne è stato arrestato per tentata rapina, tentata violenza sessuale e lesioni. La 44enne è stata trasportata in ambulanza al pronto soccorso in codice giallo.