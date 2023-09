“C’è una falla nell’essere umano?”. Il palpeggiatore filosofo del centro di Milano colpisce ancora

Milano, 20 settembre 2023 – “Ma secondo te, c'è una falla nell'essere umano?". Lo strano approccio ha fatto da preludio a un palpeggiamento in pieno centro e al successivo arresto per violenza sessuale. La sequenza è andata in scena alle 9.20 di martedì in corso Vittorio Emanuele. Una ventiduenne si è avvicinata agli agenti del Reparto mobile, impegnati in un servizio di controllo per i tifosi del Newcastle, e ha riferito che qualche secondo prima era stata molestata da un uomo.

Il raid in piazza San Carlo

In particolare, la ragazza ha spiegato che all'altezza di piazza San Carlo era stata avvicinata da uno sconosciuto, che le aveva chiesto: "Secondo te, c'è una falla nell'essere umano?". Lei, impaurita, ha accelerato il passo, ma l'aggressore l'ha raggiunta e le ha palpeggiato i glutei. A quel punto, la ventiduenne si è messa a urlare; per tutta risposta, l'altro le ha detto senza scomporsi "Chiama la polizia, chiama i carabinieri, ma tu lo sai quanto costa l'Esercito?". L'uomo è stato individuato e bloccato poco lontano dai poliziotti della Volante del commissariato Centro, nei pressi di piazza San Babila: si tratta di un quarantaseienne residente a Monza, con diversi precedenti identici; ora è a San Vittore, in attesa dell'udienza di convalida davanti al gip.

I precedenti

Stando a quanto risulta, nel 2022 si era già reso protagonista di due raid identici, in piazza Castello e in via Orefici. Sono in corso approfondimenti degli specialisti della Divisione anticrimine, che potrebbero portare all'emissione di un provvedimento che lo tenga lontano per un determinato periodo di tempo dal centro di Milano.