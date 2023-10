Pugni alla massaggiatrice che rifiuta il rapporto sessuale: bloccato dalla donna con lo spray al peperoncino

Milano – Il massaggio in un centro in zona Porta Vittoria. Poi il tentativo di andare oltre, cercando di costringere la donna ad avere un rapporto sessuale contro la sua volontà. La reazione della vittima, con lo spray al peperoncino, e l'arresto dell'aggressore. L'episodio è avvenuto alle 20.30 di domenica.

L’aggressione

Stando a quanto ricostruito, un 40enne egiziano si è presentato nel centro massaggi, ha pagato la tariffa pattuita (50 euro per mezz'ora) e si è steso sul lettino per il massaggio. A un certo punto, ha proposto alla dipendente del centro, una 47enne di origine cinese, di avere un rapporto sessuale, ma lei ha rifiutato. L'uomo si è alzato e ha colpito la donna con pugni sulla schiena e sulle braccia. Lei, che era da sola nel centro (la proprietaria è in vacanza in Cina), è riuscita in qualche modo a dare l'allarme al 112 e a respingere l'assalto spruzzando contro l’aggressore il contenuto di una bomboletta di sostanza urticante.

L’arresto

Poi sono arrivati gli agenti dell'Ufficio prevenzione generale della Questura, che hanno arrestato l'egiziano per tentata violenza sessuale: l'uomo, irregolare e senza precedenti, è stato portato a San Vittore, in vista dell'udienza di convalida del provvedimento davanti al gip. La 47enne ha rifiutato le cure mediche: non ha riportato ferite.