Beppe Sala e la X rossa sulla mano per dire “No” alla violenza sulle donne

Milano – Una X rossa disegnata sulla mano per lanciare la campagna della leader di +Europa, Emma Bonino "Ora tocca a noi", iniziativa contro la violenza maschile sulle donne. Ad aderire all'evento in streaming una folta schiera di sindaci: dal primo cittadino di Milano Giuseppe Sala – che ha pubblicato la foto con la X rossa sul proprio profilo Instagram – a quelli di Roma Roberto Gualtieri, Bergamo Giorgio Gori, Firenze Dario Nardella, Bologna Matteo Lepore. E poi Napoli, Bari, Parma, Palermo

Emma Bonino

"Oggi è un inizio – ha detto Emma Bonino rivolgendosi ai sindaci – Starà a voi motivare la data e la modalità della iniziativa pubblica. Io sono un’appassionata di fiaccolate, ai sindaci modalità e data per proseguire la campagna. Io non vi dimentico vi starò addosso. Intanto un immenso grazie”.

La X rossa

Il significato del simbolo della X rossa sulla mano è stato spiegato dalla stessa +Europa: “Dalle mani degli uomini parte la violenza contro le donne e solo con consapevolezza e impegno si può contrastare”.

Beppe Sala

Il sindaco Sala ha spiegato il senso della sua partecipazione all’iniziativa: “In questo momento particolare un'azione dei sindaci può essere ancora più efficace perché vivono la realtà delle città e sono più ascoltati forse perché si percepisce la loro azione nel bene e nel male. Al di là dell'inclinazione politica questa è una campagna che deve essere veramente di tutti”. Sala ha poi evidenziato come Milano vorrebbe arrivare all'8 marzo proseguendo questa campagna anche per dire che “non servono solo mimose ma gesti di responsabilità da parte degli uomini, servono cuori maschili”.