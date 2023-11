Violenza contro le donne. Cinema, teatro, sport e letture: "Melzo dice no" a tutto campo

Due appuntamenti speciali al cinema, uno a teatro e un grande happening fra sport, performance e letture il 25 novembre, "diremo “no” alla violenza in ogni sede". Presentato "Melzo dice no", il programma di iniziative del Comune di Melzo, in collaborazione con Rete antiviolenza Viola, Arcadia Cinema, associazione culturale Theao, Basket Melzo, Polvere di storie, istituto scolastico Ipsia e vari altri partner, promosso per onorare a dovere il mese contro la violenza alle donne. In aula consiliare per la presentazione tutti i protagonisti, in testa l’assessore alla Cultura Diana Marangoni e, referente per la Rete Viola, il consigliere delegato Valentina Francapi. Perchè novembre è il mese delle celebrazioni e delle tantissime iniziative, ma anche dei primi bilanci dell’anno che se ne va. C’è già qualche dato: da gennaio a fine ottobre 2023 160 donne agli sportelli di richiesta d’aiuto; per 129 di loro l’avvio di percorsi di supporto personalizzati, per 9 la messa in protezione.

E ancora una volta la maggioranza delle donne sono italiane e con un buon livello di istruzione. "Non è, certamente, un vero target - così Francapi - perchè su questa problematica, inutile nascondersi, c’è molto sommerso. Ma continuiamo a lavorare. Con grande convinzione. Vale forse ricordare che le attività di Rete Viola sono finanziate da Regione su bando, ma che il finanziamento non arriva ovunque, soprattutto per via di alcuni criteri molto rigidi, che indirizzano i fondi soprattutto alle case rifugio. Oggi se riusciamo a tenere aperti tutti gli sportelli si deve anche all’impegno degli ambiti, che si sono autotassati". Il calendario dunque. Si parte il 22 con tre proiezioni del film "Primadonna", alle 10 per le scuole, al pomeriggio e sera nell’ambito della rassegna "Emozioni da guardare". Ci si ritrova in strada il 25 con "Ball Run", camminata sportiva a tappe per le vie e le piazze, con evento finale a sorpresa. Il 26 si va a teatro: alle 17 il Trivulzio ospita "È davvero colpa mia?", percorso teatrale sulla violenza, a ingresso libero.