Violenta lite in strada. Spunta un martello. Due in ospedale

Due feriti a Novate, intervengono carabinieri con diverse volanti, un’ambulanza e un’automedica. Non è ancora stata chiarita la dinamica di quanto accaduto. Alcuni cittadini, che intorno alle 19 si trovavano nel vialetto che costeggia il retro del municipio e il parco Brasca, hanno visto un ragazzo che correva verso via Repubblica con il viso sanguinante. Dopo una ventina di secondi è spuntato un altro uomo che inseguiva il primo con in mano un martello e probabilmente un cacciavite. I presenti non hanno capito da dove arrivassero, se dalla stazione o dal sottopasso. Nel viottolo sono subito arrivati i soccorsi con ambulanza, automedica e alcune pattuglie dei carabinieri. Successivamente in via Bertola davanti alla caserma dei carabinieri gli operatori sanitari hanno medicato un ragazzo steso in strada. Dalle prime informazioni le due persone coinvolte nella lite sono state trasportate in ospedale, una in codice giallo e l’altra in codice verde

Davide Falco