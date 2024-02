Violenta lite: due giovani all’ospedale

Ancora una notte violenta nella zona dei bar. Due finiscono in ospedale in piena notte dopo una rissa. Ogni fine settimana le strade intorno ai locali, aperti fino a notte fonda, si trasformano in teatro di risse e aggressioni. La violenza è esplosa pochi minuti prima delle due della notte fra sabato e domenica in via Armando Diaz. Autori della furibonda lite due uomini di 22 e 30 anni. Sul posto sono intervenuti, chiamati da alcuni residenti della zona, i soccorsi del 118 di Milano con un’ambulanza della Croce bianca di Melegnano. I due sono stati trasportati al pronto soccorso dell’ospedale Humanitas di Rozzano in codice giallo. Sulla vicenda stanno indagando i carabinieri della compagnia di San Donato Milanese, anche loro intervenuti.

La violenta lite è avvenuta all’esterno di un locale aperto fino a tarda notte. Solo poche settimane fa si era verificato un fatto analogo: uno scontro fisico tra un uomo e una donna entrambi in stato di ebbrezza. Una situazione difficile quella notturna a Locate Triulzi che purtroppo, frequentemente, nel fine settimana, vede come teatro di fatti violenti le vie attorno ai locali. Le proteste dei residenti sono numerose e la situazione si protrae da tempo e peggiora ulteriormente con l’arrivo della bella stagione, quando schiamazzi e vandalismi proseguono fino a notte fonda.

Mas.Sag.