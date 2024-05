Viola la libertà vigilata: arrestato 52enne con diversi precedenti

Un pregiudicato di 52 anni è stato arrestato dalla polizia di Stato per aver violato il regime di libertà vigilata, al quale era sottoposto.

È successo a Rozzano, nell’ambito di un controllo eseguito dagli agenti della Squadra Investigativa del Commissariato di Comasina, insieme al personale della Questura di Milano e alla polizia locale.

La task force si è mossa in seguito ad alcune segnalazioni, che additavano l’uomo come motivo di disturbo per la cittadinanza. Dopo un servizio di appostamento vicino alla sua abitazione, gli agenti hanno fermato il 52enne, che è risultato avere a carico diversi precedenti, tra i quali tentato omicidio, rapina, stupefacenti, possesso di armi clandestine e tentata estorsione.

La tentata estorsione, in particolare, compiuta lo scorso febbraio ai danni di un negozio di Rozzano, aveva comportato per il 52enne l’aggravamento del regime di libertà vigilata.

A.Z.