Vintegia, un incontro tra moda sostenibile e lusso accessibile al Moscova District Market di Milano

Milano, 18 novembre 2024 – Quando l'abbigliamento di lusso è alla portata di tutti nel rispetto dell'ambiente promuovendo una moda circolare. Dal 21 novembre sino 1° dicembre, dalle 11.30, il Moscova District Market di via Volta ospita Vintegia, brand nato dall'idea di due creativi per rivoluzionare il concetto di store vintage. “In vetrina” capi di alta qualità di prestigiosi marchi internazionali a pezzi d'archivio unici e introvabili, un insieme di sostenibilità, arte e creatività.

“Per noi il vintage non è solo uno stile, ma una scelta consapevole e responsabile. Ogni capo che proponiamo ha una seconda vita, contribuendo a ridurre gli sprechi e a contrastare il modello del fast fashion. Il nostro obiettivo è far sì che Vintegia diventi il punto di riferimento per una moda sostenibile” afferma, Gianvito Greco fondatore di Vintegia.

La passione per vintage per il fondatore del brand, laureato all’Accademia di Belle Arti di Bologna con master allo IED, è presente fin dall’infanzia. Da sempre attratto dai mercatini, Gianvito Greco cercava pezzi unici, un approccio che si è evoluto nel tempo in un vero e proprio progetto di ricerca stilistica. Accanto al vintage, un’altra grande passione è la fotografia con cui esplora l’espressività della gente comune, con scatti che raccontano storie dai quartieri popolari di Napoli fino alla street photography internazionale. La fotografia si riflette anche nella sua visione di Vintegia. Progetto nato grazie anche alla collaborazione di Alessandro Ferrante, uno stylist che si occupa della Direzione Creativa del brand.

Il primo store Vintegia è stato inaugurato a Pavia lo scorso maggio e ha attratto il pubblico per la sua proposta innovativa. Oltre alla vendita, Vintegia ha ospitato eventi esclusivi, tra cui live printing, DJ set, mostre d’arte e workshop creativi, trasformando il brand in un hub culturale dove il vintage veniva esplorato in modo autentico e coinvolgente.

Ogni sera in Moscova District Market i visitatori accompagnato da DJ set assistano a performance di customizzazione dal vivo, con artisti e designer che trasformeranno capi d'abbigliamento in vere e proprie opere d’arte, utilizzando tecniche innovative come il tatuaggio su tessuto. Ogni giorno sono presenti anche dei piccoli corner ed esposizioni di designer emergenti italiani, con la partecipazione di KOH Gioielli, un brand di gioielli ispirato ai viaggi e delle stampe serigrafiche di Marco Santos.