Vimodrone, Festival dell’adolescenza. In 12 Comuni 70 eventi in 7 giorni

Dodici comuni decisi a guardare le città con gli occhi dei ragazzi, insieme alla rete di Spazio Giovani Martesana e a un testimonial d’eccezione: Germano Lanzoni, il Milanese Imbruttito. Unendo le forze hanno dato vita al primo Festival dell’Adolescenza in programma dal 7 al 10 maggio in 12 centri dell’hinterland: Vimodrone, Cologno, Pioltello, Cassina, Bussero, Cambiago, Carugate, Cernusco, Gessate, Pessano con Bornago, Rodano e Segrate.

Il tema, "Odissea dello spazio, alla scoperta di nuove rotte tra tecnologia e relazioni", evoca "il viaggio eroico e incerto di chi affronta territori sconosciuti", spiegano le amministrazioni. Come Ulisse, anche i giovanissimi si trovano a esplorare un mondo in rapido cambiamento. La locandina è stata realizzata con le illustrazioni della fumettista Beatrice Tassone, famosa per la graphic novel sulla sua vita con l’autismo "Essere Bea". Alla base del progetto, "l’idea di creare uno spazio di confronto e dialogo in cui possano incontrarsi generazioni differenti, che in una società sempre più frammentata, faticano a riconoscersi e comprendersi reciprocamente".

L’evento offrirà a 400mila ragazzi un’opportunità unica di confronto in un contesto che porta con sé nuove sfide, una maratona di 70 eventi tra talk show, convegni con esperti e operatori nel settore, workshop tematici, spazi di incontro e di divertimento. Molti i nomi di spicco in campo da don Claudio Burgio, fondatore della Comunità Kayros e cappellano del carcere minorile Beccaria, agli psicologi Daniele Novara, Giada Maslovaric e Matteo Lancini, al formatore Massimo Silvano Galli.

Non mancheranno le occasioni di svago dal concerto di Dani Faiv, a un Hub a Vimodrone con 12 ore di iniziative dedicate ai giovani tra cui Team Aqua Pokémon e SkyWard Politecnico che progetta, costruisce e lancia razzi sonda per competizioni internazionali. Ci sarà anche l’apertura gratuita della ludoteca Nemiex di Cologno con una selezione di video game, giochi da tavolo e con la partecipazione di alcuni comici di Zelig Lab. A Pessano, bowling gratuito con il Ct della nazionale Massimo Brandolini, ancora a Vimodrone la Camminata Inclusiva non competitiva e la Social run a Pioltello, che uniscono sport e amicizia.