Milano-Cortina 2026, il Villaggio Olimpico in anticipo di 3 mesi: svelato il murales che lo circonderà

Milano – Sono tre i mesi di anticipo sul cronoprogramma per la realizzazione del Villaggio Olimpico all’ex scalo Romana per le Olimpiadi invernali 2026 di Milano-Cortina. La conferma è arrivata questa mattina durante la cerimonia per la consegna di Scalodarts, la maxi opera di street art sui muri perimetrali della struttura.

Il Villaggio Olimpico per Milano-Cortina 2026. A sinistra, il rendering del progetto; a destra, la situazione del cantiere

La costruzione delle 6 palazzine che compongono la struttura che ospiterà gli atleti e le delegazioni che parteciperanno alla rassegna a cinque cerchi, sarà completata all'inizio del 2024, rispettando quindi il termine di luglio 2025 previsto per la consegna alla Fondazione Milano Cortina.

Scalod'arts, l'opera di street art sui muri perimetrali del Villaggio Olimpico

Secondo il progetto il Villaggio delle Olimpiadi Invernali – il cui costo complessivo è stimato in 180 milioni di euro – realizzato dallo studio Skidmore, Owings & Merril (Som), sorgerà su a sud ovest dello Scalo, su un’area di circa 187mila metri quadrati, in prossimità di via Ripamonti. Attorno al parco centrale, sorgeranno residenze, uffici, e uno studentato da 1.700 posti connessi alla città e alla provincia grazie alle stazioni della ferrovia di Porta Romana e del metrò di piazzale Lodi e Brenta.

'Scalo d'Arts' Presentazione del progetto di rivalutazione dell'ex scalo di porta romano in vista delle olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026 Milano, 2 ottobre 2023, ANSA/DAVIDE CANELLA

Alla cerimonia hanno partecipato Matteo Salvini, vicepresidente del Consiglio e Ministro delle Infrastrutture, Andrea Abodi, ministro per lo Sport, Giovanni Malagò, presidente del Coni, Andrea Varnier, ad di Fondazione Milano-Cortina 2026, Manfredi Catella, ceo i Coima che sta curando la realizzazione del villaggio e Alexei Dal Pastro, Ceo di Covivio Italia, che con Coima e Prada Holding sta sviluppando l'area dello Scalo.

Presenti quattro campioni azzurri in rappresentanza di tutti gli atleti olimpici e paralimpici che parteciperanno alle Olimpiadi invernali: Deborah Compagnoni (tre ori olimpici nello sci alpino); Sara Conti e Niccolò Macii (campioni europei e bronzo mondiale nella specialità coppia di artistico del pattinaggio di figura); Francesca Porcellato (atleta paralimpica di ciclismo con dieci partecipazioni ai Giochi e quindici medaglie conquistate); Simone Barlaam (oro paralimpico nei 50 stile a Tokyo 2020).