Villa Litta, un luogo da cinema Il Ninfeo con i suoi giochi d’acqua diventa un set “da favola”

di Roberta Rampini

Il Ninfeo di Villa Borromeo Visconti Litta di Lainate, conosciuto in tutto il mondo per i suoi giochi d’acqua e le grotte ricche di sculture, è stato scelto dalla cantante Yana_C, dalla doppiatrice Sara Labidi e dall’attrice, cantante e doppiatrice Simona Patitucci, per uno speciale shooting fotografico e per la realizzazione di un video. Le tre doppiatrici della versione italiana del nuovo film Disney "La Sirenetta" - che sarà al cinema dal 24 maggio - presteranno le proprie voci, rispettivamente nelle canzoni e nei dialoghi, alla giovane sirena Ariel, mentre Simona Patitucci, che aveva doppiato la protagonista nel classico d’animazione, sarà la voce della malvagia strega del mare Ursula. Il singolo La Sirenetta interpretato da Yana_C è già disponibile per l’ascolto sulle piattaforme digitali. La colonna sonora del film sarà disponibile dal 19 maggio. In occasione dell’annuncio Yana_C, Sara Labidi e Simona Patitucci sono state protagoniste di uno speciale shooting fotografico nella villa di delizia e di un video che in pochi giorni ha già registrato quasi 20mila visualizzazioni.

"È stato un immenso onore e piacere lavorare con Disney", commentano i volontari dell’associazione Amici di Villa Litta che da oltre un decennio accompagnano i visitatori tra tra mosaici e zampilli, attraverso un viaggio nella storia legato ai secoli di maggior splendore della Villa: dal Cinquecento, secolo dell’arte, alla moda di inizio Novecento. Il Ninfeo un tempo custodiva alcuni capolavori assoluti, come la Madonna Litta attribuita a Leonardo. Oggi, dopo un attento restauro, si possono ancora ammirare le Wunderkammer decorate a mosaico, le grotte ricche di sculture, gli automi e gli stupefacenti giochi d’acqua. A secoli di distanza questo luogo è ancora capace di sorprendere e divertire, intrattenendo i visitatori con i suoi raffinati giochi d’acqua e un’immutata sapienza idraulica: schizzi e scherzi spruzzano all’improvviso sapientemente manovrati dai fontanieri attraverso leve e meccanismi antichi di secoli. Non è la prima volta che diventa il set per servizi fotografici, docufilm o spot pubblicitari. Questa volta è toccata alle doppiatrici italiane del film "La sirenetta" che hanno portato la magia della fiaba dello scrittore danese Hans Christian Andersen, nella villa di delizia lainatese.