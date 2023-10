Villa Ghirlanda per tutti. Ecco le mappe sensoriali

Nel complesso di Villa Ghirlanda Silva da oggi i visitatori troveranno una serie di pannelli, installati in diversi punti dell’edificio e del giardino e che integrano elementi visivi (testi, disegni e diagrammi), tattili (testi in braille, disegni in rilievo) e contenuti audio di carattere descrittivo e narrativo con Qr code e Tag Nfc. Ieri mattina sono state inaugurate le mappe sensoriali con quattro percorsi che consentiranno di ricevere informazioni e dettagli sul sito storico e le sue caratteristiche e studiati ripercorrendo, in parte, il documento del 1811, opera dell’antico proprietario, il conte Ercole Silva, cultore di storia e botanica. Le mappe sono state progettate secondo i principi del Design for all, che consentono diverse modalità di lettura, facilitando la condivisione di esperienze anche a chi ha decifit sensoriale. L’iniziativa nasce dalla collaborazione tra Comune e associazione Lions Club, che ha sostenuto le spese, mentre a mettere in pratica l’idea è stata la società Rataplan con l’architetto Marco Ceccherini, progettista, esperto in valorizzazione del patrimonio culturale e accessibilità, oltre al coinvolgimento del personale comunale di Villa Ghirlanda. "Si tratta di un intervento di notevole valenza, adottato in pochissimi Comuni della Lombardia – sottolineano l’assessore alla Cultura Daniela Maggi e il sindaco Giacomo Ghilardi –. Dimostriamo l’anima inclusiva della nostra città, che potrà essere conosciuta ancora più a fondo dal lato artistico e culturale. Le mappe sensoriali si trovano nel cortile d’onore all’ingresso della villa e vicino alla magnolia, nel parterre e nella facciata orientale, dove inizia il percorso ad anello che ricalca la passeggiata progettata e descritta da Ercole Silva. E ancora all’Esedra della salute e nel boschetto dei tassi e, infine, all’obelisco, recentemente restaurato, e al bagolaro centenario. In progetto ci sono altre tre tappe: una dedicata al belvedere e allo chalet svizzero, una per il Lodge scozzese, edificato da Carlo Ghirlanda Silvia a metà del 19esimo secolo e una per il bosco.