Villa Ghirlanda, mostra in vista: "Chi ha foto storiche le mandi"

Esattamente 50 anni fa, nel 1974, Villa Ghirlanda Silva fu acquistata dal Comune e aperta alla città. Per celebrare questo importante anniversario, l’amministrazione ha lanciato una call fotografica. L’obiettivo è recuperare attraverso i cittadini gli scatti nella dimora o nel suo parco, dalla sua apertura nel 1974 fino al 2000. Le foto ricevute verranno poi selezionate e le più rappresentative entreranno a far parte della mostra che verrà allestita sulla storia dell’edificio e che verrà inaugurata il primo maggio, in occasione della festa dell’anniversario. "Si tratta di una data importante per la nostra villa principale, il cuore della città e degli eventi culturali di Cinisello – ha commentato l’assessore alla Cultura e Identità Daniela Maggi –. Villa Ghirlanda è un po’ la casa di tutti i cinisellesi: le sue sale ospitano convegni, mostre, visite guidate, concerti. Non dimentichiamo poi che le sue mura ospitano anche il Mufoco, l’unico Museo di fotografia contemporanea d’Italia, e la scuola civica di musica".

Tra i punti forti del complesso c’è anche il parco storico, tra i primi esempi in Italia di giardino all’inglese e oggi piccolo polmone verde nel centro storico di Cinisello. "Il giardino è apprezzato e vissuto soprattutto durante i mesi estivi, grazie anche ai suoi angoli gioco, alla rassegna di cinema all’aperto, ai percorsi benessere e alle panchine dove godersi pace e relax", ha sottolineato Maggi. Le fotografie dovranno essere consegnate entro il 29 marzo al banco prestito del Pertini negli orari di apertura, in busta chiusa con nome e cognome del proprietario, mail, numero di telefono e numero delle foto contenute. All’interno della busta bisogna riportare anche il titolo di ogni foto, cosa rappresenta e l’anno in cui è stata scattata. La.La.