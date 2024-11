Villa Forno hub della formazione: "Ecco i corsi per trovare lavoro"

Villa Forno ha iniziato ufficialmente la trasformazione in hub della formazione e del lavoro. Ieri pomeriggio è andato infatti in scena il primo “open day“ per i corsi quadriennali, che partiranno a settembre nel nuovo centro professionale di Afol Metropolitana.

Nello storico edificio di via Carlo Martinelli ci saranno un percorso di informatica e uno di grafica. Il primo "insegna a sviluppare e gestire prodotti e servizi informatici, realizzare e configurare reti informatiche, mantenerle in sicurezza, scrivere codici di programmazione e creare app per dispositivi mobili – spiegano da Afol –. Il corso di grafica ipermediale fornisce capacità di progettare, creare, mantenere e modificare prodotti grafici personalizzati su supporto cartaceo e digitale attraverso l’uso di software e strumenti avanzati per la realizzazione di illustrazioni vettoriali e modelli grafici". In entrambi i casi, a partire dal secondo anno, gli studenti potranno mettere alla prova e affinare quanto appreso in aula e in laboratorio attraverso l’esperienza di stage in agenzie di settore, anche all’estero grazie al programma Erasmus+. Al termine del triennio, gli studenti conseguiranno un attestato di qualifica professionale con cui potranno entrare nel mondo del lavoro oppure proseguire gli studi con un quarto anno. La strada per approfondire i contenuti in ambito digitale e della comunicazione visiva potrà infatti proseguire anche grazie ai corsi di formazione tecnica superiore proposti da diverse fondazioni sul territorio, di cui Afol Metropolitana fa parte.

"La nuova proposta formativa punta a valorizzare la tradizione e la vocazione culturale ed economica di Cinisello e del territorio del Nord Milano – aveva spiegato Tommaso Di Rino, direttore generale di Afol Metropolitana –. Portiamo la formazione dove oggi non c’è e speriamo di attrarre tanti giovani a Villa forno. Mentre studiano, i ragazzi potranno anche frequentare il centro per l’impiego che sorgerà al piano sopra e accorciare così le tappe per il futuro occupazionale. Questa è un’ opportunità per tutta la città".

Dopo quello di ieri, per presentare la scuola e i suoi percorsi saranno organizzati altri due open day aperti agli studenti in uscita dalle medie e alle loro famiglie sabato 23 novembre e sabato 14 dicembre a partire dalle 9.