Villa Breme Cinisello Balsamo: patto tra Comune e proprietari per valorizzare patrimonio storico-culturale

Promuovere e valorizzare il patrimonio artistico, storico e culturale della dimora settecentesca di via Martinelli e del suo giardino. Nasce l’Associazione culturale Amici di Villa Di Breme Forno dopo la firma di un nuovo patto di bene comune siglato tra l’Amministrazione e i coniugi Vittorio Rossin e Giuseppina Alessandro. "Dopo gli Amici del Pertini e di Villa Ghirlanda questo nuovo sodalizio andrà a promuovere l’altro importante edificio che fa parte del nostro patrimonio storico-culturale - commenta il primo cittadino -. Sono davvero contento di questa collaborazione che mette a disposizione di tutti i cittadini i frutti delle appassionate ricerche di Vittorio e del lavoro di studio della moglie. Le vicende che emergono sono per lo più sconosciute o dimenticate". Attraverso lo studio attento di manoscritti, immagini, testi, la coppia ha fatto interessanti scoperte che vanno ad arricchire i ritratti dei personaggi passati da Cinisello Balsamo. La neonata associazione avrà diversi compiti. Il primo prevede che i due collaborino nell’attività di documentazione e ricerca sul passato della villa, in sinergia con il settore Cultura del Comune, anche attraverso pubblicazioni. Il secondo è un compito promozionale: la coppia dovrà proporre incontri, scambi di esperienze con altre realtà e associazioni, oltre che rendersi disponibile a visite guidate al cortile d’onore, al giardino, nelle sale al piano terra. "L’elemento di valore in queste occasioni sarà la possibilità di esporre i tanti documenti d’epoca, le copie di quadri, libri, lettere, acqueforti, monete o litografie di proprietà dei Rossin, acquistati da mercanti e antiquari e oggetto dei loro studi". La.La.