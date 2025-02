Villa Alari a Cernusco torna ad aprire le porte ai visitatori, l’appuntamento è per il 23 febbraio, la prenotazione è obbligatoria: i posti vanno a ruba. In programma, tour guidati da ciceroni ed esperti d’arte arruolati dal Comune. È l’occasione per immergersi nel secondo capitolo del progetto di rilancio turistico del tesoro di casa.