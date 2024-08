Vigorelli, rinasce la scuola di ciclismo: “Rilanciamo l’eredità di Fausto Coppi”

Milano – «Il Comitato Velodromo Vigorelli Asd è orgoglioso di annunciare l’apertura della prima scuola di ciclismo di Milano. La scuola è intitolata al grande pistard Vanni Pettenella, medaglia d’oro nella velocità alle Olimpiadi di Tokyo nel 1964 e in seguito direttore del Vigorelli, e maestro delle nuove generazioni di ‘’fissati’’ nel suo laboratorio di via della Semplicità. Il nostro obiettivo è rilanciare l’eredità della Scuola “Fausto Coppi”, che è stata attiva al Vigorelli dai primi anni Sessanta fino alla fine degli anni Settanta”. Lo scrive il Comitato a cui è affidata la nuova vita del tempio del ciclismo su pista italiano.

Nella nota pubblicata ieri, il Comitato aggiunge che "il corso si terrà alternativamente tra il Velodromo Vigorelli e il Monte Stella per sviluppare abilità a tutto tondo, in pista, in strada e fuori strada oltre a lezioni teoriche ciclistiche".

E ancora, più nel dettaglio: "La scuola offrirà innanzitutto ai bambini e ai ragazzi milanesi e dell’area metropolitana, dai 3 ai 18 anni, la possibilità di apprendere e affinare i fondamentali del ciclismo. I nostri istruttori qualificati, in base alle fasce d’età, proporranno giochi ed esercizi mirati all’insegnamento dei gesti tecnici fondamentali (curva, frenata, partenza) e delle principali regole del codice della strada". Bambini in bici, dunque, ma non solo: "All’interno della scuola ci sarà un settore dedicato appositamente anche per adulti amatori che voglio approcciarsi al ciclismo su pista e scoprire un luogo sicuro dove allenarsi con continuità. Le attività inizieranno da fine settembre 2024".