Vittime Covid: l’aiuola dedicata sparita nell’erba

Creata nel marzo 2021, a un anno esatto dal primo paziente Covid Cusano, l’aiuola davanti al municipio era un omaggio alle vittime cittadine della pandemia. Nel suo primo allestimento, infatti, a ogni piantina di primula corrispondeva un residente venuto a mancare.

Ne furono piantumate circa 70, prima di cambiare "disegno" ogni anno. Oltre alle essenze, c’era anche una targa che celebrava il "Monumento alla vita", che continua nonostante tutto, e un albero di paulownia, l’albero del respiro.

L’aiuola è ora praticamente sparita, sotto l’erba alta, e anche la targa commemorativa è sparita dai primi mesi dell’anno e non ancora sostituita e riposizionata dall’Amministrazione.

"Quello che doveva essere un luogo di memoria e rispetto per i cittadini di Cusano Milanino, deceduti durante la pandemia Covid-19, oggi versa in uno stato di totale abbandono.

Nel frattempo l’aiuola è stata vittima di vandalismo e incuria, diventando simbolo non di ricordo, ma di dimenticanza - ha denunciato l’ex sindaco Valeria Lesma -.

Un luogo nato per non dimenticare è oggi il riflesso di un’amnesia istituzionale".

L’ex primo cittadino, attualmente consigliere comunale di opposizione e assessore a Cormano, chiede così che venga ripristinata la targa "e restituita dignità a questo spazio. Per rispetto di chi non c’è più, per rispetto delle famiglie e per rispetto della nostra comunità".

