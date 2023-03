Vigevano-Malpensa Il Pd contro il sì alla terza tratta

Pietro Bussolati si scaglia contro il Governo e la Regione per le modalità con le quali si è provveduto ad approvare il progetto della Vigevano-Malpensa: "L’approvazione della tratta C della Vigevano Malpensa senza il consenso di tutti i Comuni del territorio è una forzatura che rischia di avere come esito un ulteriore rallentamento anche di quelle opere connesse che sono condivise e davvero utili, ma inserite in un progetto oggettivamente troppo impattante e privo di sostenibilità – attacca il consigliere regionale del Pd –. L’assessore Terzi e la consigliera Scurati, entrambe leghiste, subito pronte a celebrare i presunti successi del ministro Salvini, non fanno i conti con la realtà. Procedere con la ruspa, in senso figurato e non, contro il parere della Città metropolitana, del Parco e di diversi Comuni interessati dal tracciato, è una scelta miope e sbagliata e sorprende che la Regione, che non ha saputo fin qui svolgere il proprio ruolo di regia e di composizione degli interessi in campo, ora festeggi un risultato che rischia di essere una sconfitta per tutti".