Videosorvegliata e chiusa di notte la passerella

Una convenzione con per la gestione e la manutenzione della passerella di via Ansaloni prevede misure per prevenire i vandalismi, che avevano addirittura portato alla chiusura della struttura lo scorso anno talmente erano stati pesanti. Il documento va così a colmare un vuoto legislativo che si protraeva dal 2017. I sindaci di Cormano e Cusano, Luigi Magistro e Valeria Lesma (nella foto) hanno trovato un accordo con Ferrovienord per il futuro della passerella ciclopedonale di via Ansaloni, che collega la zona della vecchia stazione di Cusano con il quartiere Fornasé di Cormano. La passerella era stata oggetto di atti vandalici sin dalla sua costruzione ed era stata interdetta al passaggio alcuni mesi fa, per motivi di pubblica sicurezza, dopo un ultimo gravissimo episodio che aveva visto la completa manomissione degli ascensori e dell’impianto elettrico.

L’accordo siglato dai sindaci prevede l’installazione di serrande elettrificate temporizzate, che garantiranno la chiusura della passerella nelle ore notturne, e la posa di telecamere di videosorveglianza. Ferrovienord, da parte sua, assume l’impegno di fare controlli periodici sulla struttura metallica della passerella e di eseguire la manutenzione straordinaria delle parti strutturali a scavalco della sede ferroviaria e alle scale di accesso. "Abbiamo lavorato per sistemare anche questa pesante eredità del passato e finalmente, con gli accordi sottoscritti, si potrà ripartire per mettere in sicurezza e dare nuova dignità al manufatto e alle aree che lo circondano – ha commentato la sindaca Valeria Lesma –. Questa firma ancora una volta conferma il grande spirito di collaborazione con il Comune di Cormano". La.La.