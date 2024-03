Videosorveglianza mirata contro gli incivili

L’innovazione tecnologica al servizio di sicurezza e decoro. A Sesto viene avviato un progetto, cofinanziato da Regione Lombardia, che ha l’obiettivo di contribuire, in aggiunta alle altre misure già messe in atto dal comando della polizia locale, a colpire soprattutto i “furbetti“ dei rifiuti. Per contrastare gli incivili, entrerà in servizio una modernissima e ultratecnologica telecamera mobile, che è munita di gabbia per ancoraggio antifurto e che sfrutta ottiche intercambiabili con visore diurno e notturno, per garantire la massima qualità delle immagini. La telecamera sarà comandabile da remoto e in tempo reale dagli agenti della polizia locale anche tramite smartphone e tablet. Un vero e proprio mezzo di ultima generazione, con un cuore altamente tecnologico capace di analizzare tutte le informazioni raccolte e stanare così i trasgressori e gli autori delle discariche abusive sul territorio. Lo strumento è già in uso in oltre 350 Comuni come Grosseto, Sant’Elpidio a Mare, Badia Polesine, Favara, Modugno, Sciacca, Empoli e Pisa. Il progetto di videosorveglianza anti-incivili ha un costo complessivo che ammonta a circa 40mila euro, che sarà cofinanziato da Regione Lombardia per un importo pari a circa 20mila euro, mentre la metà restante sarà sostenuta dal Comune.

Nel pacchetto cofinanziato dal Pirellone ci sono altre strumentazioni che andranno a migliorare e rendere più efficiente il lavoro dei ghisa di via Volontari del Sangue. Nella nuova dotazione, ci sono anche 20 tablet e 3 computer portatili, oltre a 17 bodycam. Infine, sarà realizzata una postazione di carico-scarico delle armi, nel comando cittadino, per permettere le operazioni di scarrellamento delle armi in condizioni di sicurezza. Laura Lana