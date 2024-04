Victor Massiah al timone dell’Accademia

Cambio al vertice della Fondazione Accademia Teatro alla Scala: è Victor Massiah il nuovo presidente del Cda. Ha raccolto il testimone da Giuseppe Vita, in carica fino allo scorso dicembre, e ora nominato presidente onorario. Nel board della fondazione - la cui vicepresidenza rimane in capo a Diana Bracco - siederanno rappresentanti del mondo dell’impresa, della formazione e della cultura italiana: oltre al sovrintendente del Teatro alla Scala, Dominique Meyer, ci sono Marina Caprotti, Giuseppe Faina, Pietro Fioruzzi, Andrea Marchiori, Roberta Marracino, Paola Musso, Bruno Pavesi, Fabio Terragni, Alberto Veronesi.

Victor Massiah ha lavorato per molti anni nel mondo bancario ed è stato Ceo di Ubi Banca fino al 2020. Dal 2020 è Business Angel e imprenditore. Professore a contratto all’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano per il corso di laurea magistrale in Gestione Bancaria, fra il 2020 e il 2023 è stato consigliere di amministrazione dell’Accademia Teatro alla Scala.

Giuseppe Vita, medico e manager, Cavaliere del Lavoro dal 1990, vanta una prestigiosa carriera prima nella ricerca medica e quindi nel gruppo farmaceutico tedesco Schering AG di cui è stato presidente del Comitato esecutivo dal 1989 al 2001 e presidente del Consiglio di sorveglianza dal 2001 al 2006. Entrato come membro del Consiglio di sorveglianza di Axel Springer nel 2001, l’anno successivo ne diviene presidente e, dal 2019, ne è presidente onorario a vita. Nel 2012 è stato eletto presidente del consiglio di amministrazione di Unicredit, carica che ha ricoperto fino al 2018.