Viale Monza, incidente tra auto e monopattino: 44enne finisce all’ospedale

Milano - Incidente in viale Monza, poco dopo le 17, davanti al mercato comunale coperto all'angolo con via Crespi: ferito un uomo di 44 anni che era alla guida del suo monopattino e che avrebbe perso il controllo dopo l'impatto con un'auto.

La polizia locale è giunta sul posto per i rilievi necessari ad accertare la dinamica. Il quarantaquattrenne è stato soccorso dal 118 e accompagnato in codice giallo all'ospedale San Raffaele.