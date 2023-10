Viale Monza, caso patologico: la corsia per le due ruote è un parcheggio

Nel panorama della ciclabili milanesi, un caso (patologico) a parte è viale Monza. Nella corsia per due ruote il parcheggio di auto e furgoni è quasi la regola. Bici e monopattini, che sul lungo tratto tra Loreto e Sesto dovrebbero sentirsi al sicuro, sono in realtà ospiti (mal) tollerati. Con il caso estremo dell’incrocio con piazzale Loreto per chi arriva da Nord: il tratto di ciclabile qui è di fatto un parcheggio supplementare. Pista amputata quindi proprio nel tratto più delicato: con le auto che svoltano incuranti a destra e quelle che attraversano la rotonda come intorno ci fossero mezzi (specie a due ruote) trasparenti.L.T.