Viale Giovanni da Cermenate, il giardino e la piccola giostra: “Resistiamo al degrado”

Milano – Nella periferia sud della città, su viale Giovanni da Cermenate, uno dei grandi vialoni che collegano Milano con le autostrade - in questo caso la A7 - sorge un giardino (intitolato 5 anni fa alla memoria di Paolo Scrofani, agente di polizia morto nell’esplosione di un appartamento in uno degli stabili della via, provocata da un inquilino moroso che si opponeva allo sfratto). Un’area verde ritagliata nella grande e molto trafficata arteria, con campo sportivo, giochi per i bambini e anche una piccola giostra, Il Castello delle meraviglie, attiva da oltre mezzo secolo.

“Siamo il punto di riferimento del quartiere - dice la signora che gestisce l’attrazione da 56 anni - E devo dire che negli ultimi anni, la zona è molto peggiorata. C’è molto degrado, come in tutte le periferie. Anche se questa poi è una zona molto servita, in cui si arriva facilmente in centro”.

In particolare è la pulizia che rappresenta un problema. “Hanno tolto i bidoni verdi grandi, perché la gente ci lasciava di tutto. Ora però lasciano i rifiuti vicino a quelli piccoli. Poi alla mattina si trovano sempre i resti di qualche ritrovo serale”.