Viaggio nell’Italia industriale grazie alla memoria di Sesto

La Fondazione Isec, in collaborazione con Archivio del Lavoro, aderisce alle Giornate Europee del Patrimonio, il più partecipato degli eventi culturali in Europa. L’istituto di storia dell’età contemporanea apre i suoi archivi al pubblico per ricordare, attraverso la memoria del lavoro e dell’impresa, l’importanza della storia industriale di Sesto San Giovanni. Saranno mostrati documenti, manifesti e oggetti che hanno fatto la storia della città delle fabbriche e dell’Italia industriale nel corso del ‘900, in un’occasione per scoprire i patrimoni culturali conservati dagli archivi cittadini. Le visite guidate saranno dalle 15,30 alle 17,30 nella sede di largo Lamarmora. La mattina, dalle 11 alle 12, i bambini potranno partecipare a "Yuk! Una Sesto tutta da scoprire", un laboratorio che, attraverso un percorso fatto di suoni, voci, profumi e sapori, introdurrà i partecipanti alla fotografia come documento storico. Ogni esperienza sensoriale sarà un indizio grazie al quale i piccoli investigatori ricostruiranno i tratti salienti dell’universo che ogni immagine porta in sé. Anche il Mufoco di Cinisello Balsamo, all’interno di Villa Ghirlanda Silva, partecipa alle Giornate del Patrimonio: alle 10 e alle 15 ci saranno due tour speciali e guidati che porteranno i visitatori alla scoperta dell’archivio fotografico e librario conservato dal museo.

La.La.