Via Vigevano, punta la pistola contro un cassiere e rapina supermercato vicino Darsena

Milano, 23 luglio 2023 – Rapina a mano armata sabato sera al Carrefour di via Vigevano, a due passi dalla Darsena. In manette è finito un cinquantaseienne italiano, pluripregiudicato, che aveva con sé un revolver a tamburo calibro 9, sequestrato dagli agenti delle Volanti insieme ad altre cartucce ritrovate durante la perquisizione nell'abitazione dell'uomo. Il colpo Il raid è andato in scena alle 19.30: l'uomo ha fatto irruzione nel supermercato, si è diretto verso una delle casse e ha puntato l'arma contro un dipendente del Carrefour, intimandogli di consegnare tutti i contanti. Poi ha fatto lo stesso con gli altri addetti, per poi allontanarsi a piedi.

Nel frattempo, qualcuno ha chiamato il 112. E i poliziotti dell'Ufficio prevenzione generale della Questura sono riusciti a bloccare il cinquantaseienne prima che riuscisse ad scappare col bottino. Nessuno è rimasto ferito.