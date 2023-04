Via Veneto e il centro cambiano look

Folla delle grandi occasioni all’incontro pubblico di venerdì sera nel salone della biblioteca per conoscere i progetti che cambieranno volto al centro della città con la rigenerazione di via Veneto e piazza Garibaldi. I progetti approvati prevedono interventi strutturali radicali per tutta via Veneto e le due piazze centrali Garibaldi e Cavour. In realtà al momento si procederà, per mancanza di fondi, con i lavori per la sola piazza Garibaldi e un lungo tratto di via Veneto, ma non tutta. Sotto accusa la questione parcheggi che spariranno lungo la via centralee in gran parte in piazza Garibaldi. Stalli di sosta che saranno però recuperati in zone vicino alle aree destinate alla riqualificazione e da 210 posti auto attualmente disponibili si passerà a 218. Si metterà mano non solo all’arredo urbano, ma anche alla viabilità. La via Veneto verrà trasformata in senso unico in direzione Milano con corsia preferenziale per mezzi pubblici e di soccorso in direzione opposta. Rivisto anche il passaggio delle auto in piazza Garibaldi limitato a una sola corsia a senso unico in uscita dalla stessa piazza. Non solo miglioramenti urbanistici per il centro cittadino, ma anche attenzione alla riduzione del traffico. Nel 2019 le auto in transito lungo via Veneto sono state 6.490.000. Con l’apertura della tangenziale nel 2021 i numeri si sono poi ridotti a 4.860.000; la trasformazione in senso unico di via Veneto, secondo la polizia locale, dovrebbe portare a un altro calo pari a 2.900.000. "L’obiettivo è il rilancio di quello che secondo noi - spiega il sindaco Fabio Colombo - è la potenzialità che ha Cassano d’Adda, quella che in questi anni purtroppo, per tante ragioni, non è stata espressa".

Stefano Dati