Un immobile occupato abusivamente è stato sgomberato, ieri, dagli agenti della polizia locale. Nel corso del blitz è stato denunciato a piede libero uno straniero senza documenti e permesso di soggiorno. Per il 27 enne cinese sono state attivate le procedure di espulsione.

Tutto è avvenuto intorno alle 18, quando gli agenti di Polizia Locale sono intervenuti nel capannone dismesso di via Staffora su segnalazione di alcuni cittadini, preoccupati da continui via vai e movimenti sospetti nell’immobile della zona industriale.

Una volta entrati hanno fermato l’uomo, in precarie condizioni igieniche. Secondo i rilievi , il 27enne non ha vissuto solo a lungo: il ricovero d’emergenza, tenuto in precarie condizioni igienico-sanitarie, contava almeno 4 posti letto. Dopo l’intervento della polizia locale, il proprietario ha messo in sicurezza l’area. Mas.Sag.