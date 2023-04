Milano, rapina in via Settala: picchiano e sfregiano un operaio che andava a lavoro in bici

Milano, 24 aprile 2023 – Hanno rapinato e sfregiato un operaio che stava andando al lavoro in bici questa mattina, per questo motivo i carabinieri hanno bloccato e arrestato in via Settala, nella zona della stazione Centrale di Milano tre uomini, di 25, 32 e 45 anni. Dopo la segnalazione di una rissa da parte di un passante, i militare del nucleo radiomobile sono intervenuti trovando quattro uomini che si picchiavano. Li hanno interrotti, bloccando tutti in sicurezza.

La dinamica

Da quanto hanno ricostruito l'operaio, un 42enne nigeriano, guidava la bici e aveva in mano una banconota da 50 euro che voleva cambiare per prendere qualcosa al bar quando i tre, due gambiani e uno originario del Mali, tutti irregolari e con precedenti, gli hanno preso i soldi e lo hanno fatto cadere. Lui li ha raggiunti per farsi restituire i soldi ed è stato aggredito e sfregiato con una forbice.

Il sequestro

Oltre alle forbici i carabinieri hanno sequestrato ad un altro dei rapinatori un sasso e ad un altro un uncinetto appuntito. Sempre durante i servizi straordinari previsti dal governo nella zona della stazione, i carabinieri nella notte hanno arrestato due somali si 24 e 26 anni che avevano rubato alcolici in un supermercato e aggredito il personale di vigilanza per scappare.