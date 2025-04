Via Sempione più in sicurezza. Sono arrivate le guardie giurate

Guardie giurate in servizio a Pero per controllare la zona di via Sempione. È il nuovo progetto messo in campo dall’Amministrazione di centrodestra per garantire maggiore sicurezza. Dal 1 aprile le guardie giurate della società Sicuritalia Spa hanno iniziato il servizio di sorveglianza dinamica nelle aree limitrofe di via Sempione, "con compiti di osservazione e acquisizione di elementi che potrebbero essere utili alle forze dell’ordine". In particolare il servizio comprende passaggi a piedi per chiudere il parco di via Sempione in base agli orari indicati nei cartelli affissi all’ingresso. Nella stagione primavera - estate il parco rimarrà chiuso dalle 22 alle 8. L’obiettivo è quello di contrastare schiamazzi serali e notturni, atti di vandalismo o altri episodi spiacevoli per i residenti. "L’attività della vigilanza privata si inquadra nei programmi permanenti di sicurezza dell’amministrazione comunale, così come concordati e sottoscritti con la prefettura e le forze dell’ordine provinciali nel protocollo d’intesa, Mille occhi sulla città, per rafforzare le condizioni di sicurezza e di controllo del degrado urbano, proteggere i beni comunali, i giochi dei bambini e tutelare la tranquillità dei frequentatori del parco e dei cittadini che vivono o transitano nella zona - dichiara il sindaco Antonino Abbate - Ritengo inoltre che sia molto importante anche la collaborazione dei cittadini per segnalare eventuali abusi nell’utilizzo dei beni pubblici". Il Comune ha aderito al Controllo del vicinato per creare una rete di vigilanza in collaborazione con cittadini e forze dell’ordine. È possibile aderire fino al 30 aprile. I cittadini interessati dovranno compilare il modulo pubblicato sul sito del Comune di Pero e consegnarlo presso l’Ufficio Protocollo del Comune.

Roberta Rampini