Gratosoglio, incendio alle Torri Bianche di via Saponaro: il palazzo avvolto dal fumo nero

Milano – Paura nel pomeriggio in via Saponaro 37: in una delle Torri Bianche, i grandi palazzi popolari di Gratosoglio, si è sviluppato un incendio il cui fumo ha avvolto tutto l’edificio. La colonna di denso fumo nero era visibile da chilometri di distanza.

Poco prima della 17 di oggi mercoledì 10 gennaio le squadre dei Vigili del fuoco sono intervenute per domare le fiamme che si sono sviluppate alla base del grattacielo.

In base al primo sopralluogo dei tecnici sembrerebbe che l’incendio si sia sviluppato da alcuni pannelli accatastati che sarebbero dovuti essere utilizzati per la ristrutturazione dell'edificio. Non risultano al momento persone coinvolte.