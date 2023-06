Via Mussi, 68enne derubato del Rolex con la tecnica dell’abbraccio

Milano, 1 giugno 2023 – Ennesimo furto di Rolex con la tecnica dell’abbraccio a Milano. Un uomo di 68 anni è stato avvicinato da una sconosciuta che ha cominciato a conversare con lui mostrando familiarità, tanto da arrivare ad abbracciarlo prima di salutarlo cordialmente e andare via. Non senza averlo derubato di un Rolex del valore di circa 6mila euro, che il 68enne aveva al polso.

E’ successo stamattina, in via Mussi. L'uomo si è accorto del furto solo dopo che la donna è salita a bordo di un'auto, condotta da un complice che l'aspettava. Alla vittima non è rimasto altro da fare che presentare denuncia agli agenti della Questura.