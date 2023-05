Via libera ai conti "Segnali positivi"

Il 2022 è stato l’anno in cui sono ripartite le richieste di permessi di costruzione, quello dell’aumento dei costi ma non delle tariffe per cittadini e attività economiche, dell’incremento degli accertamenti e quindi incassi Imu e delle nuove assunzioni in Municipio. A dirlo sono le cifre del Rendiconto di gestione 2022 presentato dall’assessore al Bilancio, Nicola Violante (nella foto) e approvato dal consiglio. "Ci sono segnali positivi. Anche se in presenza di un rilevante aumento dei costi, non abbiamo voluto intervenire sul versante delle entrate confermando tutte le tariffe e le agevolazioni. Il rendiconto presenta un avanzo di amministrazione pari a 2.131.226 milioni di euro di cui 660.0880 mila euro destinati a investimenti -. Il 2022 è l’anno del Pnrr, abbiamo iniziato a ricevere i finanziamenti per i progetti presentati, abbiamo ottenuto oltre 50 milioni di euro. Inoltre ha visto crescere il valore delle entrate generate dai Permessi di Costruzione aumentati di oltre 2.660.000 mila euro rispetto al 2021".I risultati sono stati ottenuti anche dall’attività di verifica e controllo delle somme evase con attenzione per gli accertamenti dell’Imu: questi hanno portato nelle casse comunali 686mila euro in più rispetto al 2021, mentre 386mila euro sono entrati nelle casse in seguito a controlli". Sul fronte del personale sono stati assunti 43 dipendenti a fronte dei 25 che hanno lasciato gli uffici. "In positivo si registrano 2,8 milioni di euro pari agli incassi per permessi a costruire pagati da Lendlease per l’area Mind - ha precisato Violante - il totale delle entrate per permesso di costruzione è pari a 4,4 milioni, segno di una ritrovata vitalità dei privati che hanno colto le opportunità del Pgt". In aula il sindaco Andrea Orlandi ha aggiunto, "il 2022 è stato ancora un anno di Covid, la situazione è ripresa dall’estate. La parte di anno in cui la città è stata ferma ha avuto ripercussioni, basta guardare le imposte di soggiorno e il blocco della Fiera che ha comportato entrate di pubblicità inferiori di 300mila euro".

Roberta Rampini