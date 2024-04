Via i manganelli allungabili. Scatta lo scontro

Via i manganelli allungabili agli agenti ed è scontro coi sindacati che chiedono spiegazioni. La decisione è stata presa con una comunicazione con la quale si chiede la restituzione dei bastoni allungabili, ma che contestualmente lascia in dotazione agli agenti lo spray irritante. "In relazione a recenti indicazioni del ministero dell’Interno al fine di aderire in modo inequivoco alla vigente normativa, in attesa delle opportune verifiche, tutto il personale in servizio presso il corpo di polizia locale dovrà riconsegnare con effetto immediato il bastone estensibile in dotazione". "Evidenziamo che numerosi corpi della Regione Lombardia sono dotati dei medesimi dispositivi - spiega Sergio Bazzea, segretario provinciale del Sulpl -. È del tutto evidente che a questo punto gli agenti e ufficiali che svolgono servizio esterno avranno meno strumenti di difesa e questo sindacato fornirà agli appartenenti alla polizia locale ogni tutela opportuna, in ogni sede che si rendesse eventualmente necessario adire, nel caso in cui dovessero subire lesioni a causa dell’assenza di strumenti di difesa". Una decisisone che per ora è stata presa dal comando della polizia locale di Buccinasco.