Via Giovanni da Cermenate, 3 furti in un palazzo: ladri si calano col lenzuolo dall’ottavo piano. Bottino 70mila euro

Milano, 2 agosto 2023 - Triplo furto in un palazzo di via Giovanni da Cermenate, a Milano. I ladri sarebbero entrati negli appartamenti e li avrebbero ripuliti di gioielli, oggetti preziosi, ma anche accessori moda di valore, tra cui borse e cinture griffate. Il tutto per un bottino complessivo che si aggira sui 70mila euro. A fare la scoperta dei tre colpi messi a segno nel condominio è stata un'inquilina che, rincasando, ha trovato la porta di casa forzata e ha chiamato la polizia.

Giunti sul posto, gli agenti hanno scoperto che erano tre gli appartamenti svaligiati: due all'ottavo piano e uno al settimo. Inoltre, da uno dei balconi dell’ottavo piano pendeva un lenzuolo annodato e usato verosimilmente dai ladri per scendere al settimo piano e ripulire un terzo appartamento prima di dileguarsi.

Secondo quanto riferito dalle vittime dei furti e in base a una prima stima degli oggetti mancanti, nella prima abitazione sono stati rubati oro, gioielli e borse firmate per un valore di 25 mila euro, nella seconda oro e gioielli per 15 mila euro e nella terza argenteria, borse firmate e cinture per circa 30 mila euro.