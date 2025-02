Via delle Risaie: nuovo complesso. Arrivano le ruspe

Sono Iniziati i lavori per l’intervento edilizio in via delle Risaie a completamento del Programma Integrato di Intervento approvato nel 2007 che prevede modifiche alla viabilità fino al 2026 per garantire sicurezza. Il nuovo complesso residenziale, frutto del confronto con l’amministrazione comunale, presenterà differenze significative rispetto agli immobili già realizzati (Habitat Basiglio), in particolare nella ripartizione degli spazi e nella progettazione dei giardini interni.

Per garantire la sicurezza della circolazione e l’incolumità dei cittadini, sono state introdotte modifiche temporanee alla viabilità che dureranno quasi due anni. Fino al 31 dicembre 2026, infatti, nell’area del cantiere in via delle Risaie saranno vietati la sosta (con rimozione forzata) e il transito. L’area sarà segnalata con apposita cartellonistica temporanea.

Come previsto dal Regolamento comunale del verde pubblico e privato, nell’ambito dell’intervento l’operatore dovrà provvedere alla ripiantumazione di 106 essenze all’interno del comparto e alla messa a dimora di 180 nuovi alberi su tutto il territorio comunale. La compensazione delle piantumazioni verrà effettuata nel rispetto della stagionalità. Si tratta solo dell’ultimo di una serie di interventi per garantire parcheggi idonei nelle zone dove stanno sorgendo le nuove residenze.

Mas.Sag.