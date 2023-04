Via Corelli, investito in bici davanti al centro di accoglienza: gravissimo 19enne richiedente asilo

Milano – È ricoverato nel reparto di Neurorianimazione del Niguarda il ciclista straniero di 19 anni investito stamattina alle 8 in fondo a via Corelli a Milano, davanti al centro d'accoglienza dell'ex caserma Mancini dove è ospitato come richiedente asilo.

Il ragazzo è stato travolto da un'auto guidata da una ventinovenne, che si è subito fermata per prestare soccorso. Sul posto sono arrivati i sanitari di Areu, che hanno trasportato il giovane in ospedale in condizioni gravissime. I rilievi sull'incidente sono affidati agli agenti del Radiomobile della polizia locale, che stanno cercando di ricostruire la dinamica dell'accaduto: il ciclista, stando alle prime informazioni, è uscito dal passo carraio del centro per migranti; l'automobilista di 29 anni, residente a Segrate, se lo sarebbe trovato davanti mentre stava percorrendo via Corelli in direzione Ortica e non sarebbe riuscita a evitare l'impatto.