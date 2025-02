Via Bassano del Grappa. L’arcobaleno di colori nella strada da Instagram

Su una traversa di via Padova, nella parte settentrionale del quartiere di NoLo, si stende una graziosa stradina punteggiata da casette colorate: via Bassano del Grappa. Una ventina di abitazioni a schiera, in stile eclettico, di uno o massimo due piani, erette a inizio ‘900 nell’allora autonomo Comune di Turro. Da un lato di questa strada privata si snoda una scia di fioriere, vasi e dissuasori “a panettone“. Dall’altro lato, alcune delle case presentano un giardino privato.

"È una via intima e curata in un quartiere abbandonato a sé stesso – osserva Gaia Dalla Chiesa, che abita qui –. Nel tempo i residenti hanno investito sulle facciate, hanno ristrutturato gli interni e hanno fatto riasfaltare la strada". Il risultato è un suggestivo arcobaleno pastello, capace di attirare la curiosità dei milanesi: "Ho saputo di questa via su Instagram e sono venuto subito a vederla – racconta Bruno Raimondi, che è qui per la prima volta – È una strada completamente diversa da via Padova, zona multietnica e da molti definita “insicura“. Qui non sembra nemmeno di stare a Milano".

Thomas Fox