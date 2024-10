Via Antonini, la posa della prima pietra

La Torre dei Moro in via Antonini, distrutta il 29 agosto 2021 da un rogo che fortunatamente non ha provocato vittime, rinasce come Torre Seta attraverso un evento simbolico. Per venerdì prossimo, alle 11, è stata fissata la cerimonia per la posa della prima pietra: darà ufficialmente il via a quei lavori di ristrutturazione del grattacielo di 18 piani che dovranno essere completati entro il 19 giugno del 2026. Un progetto firmato dall’architetto Marco Piva, scelto dai residenti riuniti nel Comitato Antonini 32 che dal giorno del rogo si battono per poter tornare nelle loro case. Rispetto al passato sono state eliminate le caratteristiche “vele“ che prima rappresentavano le coperture della facciata (e che andarono a fuoco). Al loro posto, ampie balconate: così si volta pagina, anche dal punto di vista estetico.