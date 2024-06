Via all’asfaltatura “tappa voragini“ sulla Provinciale 59

Sono iniziati i lavori di asfaltatura attesi da tempo sulla strada provinciale 59, strada vecchia Vigevanese, che passa parallela al Naviglio, in corrispondenza del territorio di Trezzano. Si tratta di un intervento necessario per tanti cittadini che, da settimane, segnalavano la pericolosità dell’asfalto, dove il manto era rotto in più punti ed erano presenti profonde buche. I lavori di asfaltatura, spiegano dall’Amministrazione, sono stati eseguiti d’urgenza, "in attesa dell’affidamento dell’intervento per la sistemazione definitiva". I mezzi pesanti hanno creato dei disagi nella circolazione ma "stanno sanando la situazione – ancora dal Comune – che purtroppo è peggiorata a causa delle abbondanti precipitazioni che hanno caratterizzato tutto il mese di maggio".

F.G.